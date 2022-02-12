CHP'nin eşcinsellere verdiği vaatler devam ediyor! Kadıköy Belediyesi'nin Meclis Üyesi İrfan Gümrah'tan skandal sözler

CHP'nin eşcinsellere verdiği vaatler devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşcinseller için “cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkacak" afişi hazırlatmasının ardından şimdi de CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin Meclis Üyesi İrfan Gümrah, aynı cinsten kişilerin evlenmesini medeniyetin gereği olduğunu söyleyerek skandala imza attı.