17 Mayıs 2023, Çarşamba
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CHP’nin eksik oy manipülasyonu! Hatalı oy işlendi iddiasıyla algı operasyonu
14 Mayıs seçimlerinden de yenilgiyle ayrılan HDP'li 7'li koalisyon çareyi provokasyon ve manipülasyonlara sarılmakta buldu. Bazı parti ve adayların oylarında tutanaklar ve YSK sistemi arasında çelişki olduğu öne sürüldü. Oysa tutanakların uyumlu olduğu hatanın CHP seçim sisteminden kaynaklandığı ortaya çıktı.