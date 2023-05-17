CHP’nin eksik oy manipülasyonu! Hatalı oy işlendi iddiasıyla algı operasyonu

14 Mayıs seçimlerinden de yenilgiyle ayrılan HDP'li 7'li koalisyon çareyi provokasyon ve manipülasyonlara sarılmakta buldu. Bazı parti ve adayların oylarında tutanaklar ve YSK sistemi arasında çelişki olduğu öne sürüldü. Oysa tutanakların uyumlu olduğu hatanın CHP seçim sisteminden kaynaklandığı ortaya çıktı.

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