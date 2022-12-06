06 Aralık 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP’nin ekonomi vizyon belgesinde ne var? Kılıçdaroğlu’nun tartışmalı fon siyaseti
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da partisinin vizyon belgesini açıkladı. Ancak Kılıçdaroğlu, dün "tefeci" dediği finansal çevrelerden "Türkiye'ye milyarca dolar akacak" vaadinde bulundu. AK Parti ve MHP'li isimler ise Kılıçdaroğlu'na "Neyin karşılığında bu paraları vadettiler"? diye sordu.