CHP’nin ekonomi vizyon belgesinde ne var? Kılıçdaroğlu’nun tartışmalı fon siyaseti

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da partisinin vizyon belgesini açıkladı. Ancak Kılıçdaroğlu, dün "tefeci" dediği finansal çevrelerden "Türkiye'ye milyarca dolar akacak" vaadinde bulundu. AK Parti ve MHP'li isimler ise Kılıçdaroğlu'na "Neyin karşılığında bu paraları vadettiler"? diye sordu.

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