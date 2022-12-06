06 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’nin ekonomi vizyon belgesinde ne var? Kılıçdaroğlu’nun tartışmalı fon siyaseti

CHP’nin ekonomi vizyon belgesinde ne var? Kılıçdaroğlu’nun tartışmalı fon siyaseti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.12.2022 09:29
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da partisinin vizyon belgesini açıkladı. Ancak Kılıçdaroğlu, dün "tefeci" dediği finansal çevrelerden "Türkiye'ye milyarca dolar akacak" vaadinde bulundu. AK Parti ve MHP'li isimler ise Kılıçdaroğlu'na "Neyin karşılığında bu paraları vadettiler"? diye sordu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Para karşılığında ne istediler?
"Para karşılığında ne istediler?"
Suç örgütlerine Silindir operasyonu!
Suç örgütlerine "Silindir" operasyonu!
İstanbul’da kuralar ne zaman?
İstanbul'da kuralar ne zaman?
Metronun yerinde yeller esiyor
Metronun yerinde yeller esiyor
LHD Anadolu için geri sayım!
LHD Anadolu için geri sayım!
Skandal! Meclis’ten Öcalan’a destek mesajı
Skandal! Meclis'ten Öcalan’a destek mesajı
Binbaşı Duman şehit oldu
Binbaşı Duman şehit oldu
Babacan’dan ’beyaz duman’lı aday formülü!
Babacan'dan 'beyaz duman'lı aday formülü!
Bakan Akar, Aliyev ile görüştü
Bakan Akar, Aliyev ile görüştü
CHP’li Engin Altay TBMM’de ’poker’ oynadı
CHP'li Engin Altay TBMM'de 'poker' oynadı
’AK Parti’nin oyları artıyor’ dedi: Yüzler düştü
'AK Parti'nin oyları artıyor' dedi: Yüzler düştü
Kılıçdaroğlu’ndan Meclis kürsüsünde provokasyon
Kılıçdaroğlu'ndan Meclis kürsüsünde provokasyon
Daha Fazla Video Göster