CHP’nin darbe dili! Son dönemde darbe söylemleri neden arttı?

İlker Başbuğ'un geçtiğimiz günlerde yaptığı “FETÖ’nün siyasi ayağı” açıklamalarıyla başlayan ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun buna paralel sözleri ve Hilmi Özkök’ün dahil olduğu tartışmalarla alevlenen “darbe söylentileri” konuşulmaya devam ediyor. Konu Pakistan ziyareti sonrası yurda dönerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a da soruldu. Başkan Erdoğan, "Milletimiz ‘Kapıdan dışarı çıkalım mı çıkmayalım mı’ demez. Elinde neyi var neyi yok herkes meydanlara dökülür" cevabını verdi. Gündemin bu önemli konusu A Haber ekranlarına da taşındı. A Haber canlı yayınına bağlanan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın konu hakkındaki görüşlerini canlı yayında A Haber izleyicileri ile paylaştı. AK Partili Ahmet Aydın, "Bazı çevrelerce yeni ve kasıtlı bir dil kullanılmaya çalışılıyor. 15 Temmuz’da bu halk öyle bir ders verdi ki insanlar artık bin düünüp bir hareket etmek zorunda. Bu millet gerekirse canını siper edecek, milletin iradesine yönelecek her tehdidi canları ve kanları pahasına bertaraf edecek." değerlendirmesinde bulundu. MHP’li Erkan Akçay, “İlker Başbuğ’un sözleriyle ilgili hususları Genel Başkanımız Devlet Bahçeli geçtiğimiz salı günü yapılan grup toplantısında tek tek anlattı. İlker Başbuğ açıklamalarıson derece zorlama bir takım yorumlar... Bu açıklamaların TBMM iradesini töhmet altında bırakmaya yönelik olduğu ve TBMM’yi tam da idrak edemeyen bir anlayış olduğunu gösteriyor.” dedi.