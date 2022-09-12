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CHP'nin çelengi şehit cenazesinde tepkiye neden oldu: Teröriste terörist diyemiyorlar

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Giriş: 12.09.2022 21:23
Güncelleme:12.09.2022 21:36
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu, memleketi Niğde'de toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenaze töreni için yolladığı çelenge tepki gösteren şehit yakınları, "Teröriste terörist diyemiyorlar, HDP ile iş yapıyorlar. Yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.
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