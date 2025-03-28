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CHP’nin boykot çağrısına tepkiler çığ gibi! Yerli ve milli ürünlere skandal çağrı

CHP’nin boykot çağrısına tepkiler çığ gibi! Yerli ve milli ürünlere skandal çağrı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.03.2025 13:23
Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerli ve milli ürün ve hizmetlere yönelik boykot çağrısı yaptı. Elbette ki bu çağrıya Türk halkının prim vereceği düşünülemez. Özgür Özel'in bu fütursuz çağrısına iş dünyasından ve kamuoyundan tepkiler çığ gibi büyüdü. Sonuç olarak Türkiye, tarih boyunca birlik ve beraberlik içinde zorlukların üstesinden gelmiş bir millet. Yerli ve milli markalarımız, ülkemizin ekonomik bağımsızlığının temel taşları. Bu nedenle, siyasi çıkarlar uğruna yapılan boykot çağrıları, sadece ekonomik değil, toplumsal dokumuza da zarar veriyor. Millet olarak, bu tür ayrıştırıcı söylemlere karşı birlik içinde hareket etmeli ve değerlerimize sahip çıkmalıyız.
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CHP’nin boykot çağrısına tepkiler çığ gibi! Yerli ve milli ürünlere skandal çağrı
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