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CHP’nin Aydın adayı Özlem Çerçioğlu hakkında yolsuzluk iddiası!

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2024 09:11
CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu oldu. Fakat Özlem Çerçioğlu'nun 14 yolsuzluk davasında, 150 bürokratıyla birlikte yargılandığı ortaya çıktı.
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