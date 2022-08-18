18 Ağustos 2022, Perşembe
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CHP'nin "AK Parti'ye oy verme' diyen genci dövdüler" yalanı elinde patladı! Alkollü çıkan genç düşerek yaralandı
CHP medyasının Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki konserde sahneye atlayıp "Konya uyan artık, AK Parti’ye oy verme" diye bağırmasının ardından dövüldüğünü iddia etmişti. 18 yaşındaki gencin alkollü olduğu ve sahneden inerken dengesini kaybederek düştüğü ortaya çıktı.