CHP'nin "AK Parti'ye oy verme' diyen genci dövdüler" yalanı elinde patladı! Alkollü çıkan genç düşerek yaralandı

CHP medyasının Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki konserde sahneye atlayıp "Konya uyan artık, AK Parti’ye oy verme" diye bağırmasının ardından dövüldüğünü iddia etmişti. 18 yaşındaki gencin alkollü olduğu ve sahneden inerken dengesini kaybederek düştüğü ortaya çıktı.