CHP’nin A Takımı Meclis dışı kaldı! Bakanlık hayali yarım kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer partilerle ortaklık yaparken hesap hatası CHP'nin Meclis'te sandalye kaybetmesine neden oldu. Dahası Kılıçdaroğlu'nun kurmayları da büyük hüsrana uğradı. Çünkü pek çok isim Kılıçdaroğlu'nun kazanıp hükümet kuracağını hayal ederek bakan olabilmek için milletvekilliği başvurusu yapmadı. Ve hepsi Meclis dışında kaldı.

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