15 Aralık 2023, Cuma
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CHP’nin 4 büyükşehir adayı belli oldu! İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylıkları kesinleşti
CHP Parti Meclisi'nde dördü büyükşehir olmak üzere 227 belediye başkan adayı belli oldu. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanları İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylıkları kesinleşti. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde partiden ihraç edilen ancak Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle CHP'ye dönen Tanju Özcan Bolu'dan yeniden aday gösterildi.