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CHP’nin 2 Nisan boykot provokasyonu tutmadı! Boykot çağrısıyla ne amaçladı?

CHP'nin 2 Nisan boykot provokasyonu tutmadı! Boykot çağrısıyla ne amaçladı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.04.2025 15:53
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan yolsuzlukları perdelemek ve Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’nün suçlarını örtmek için boykot çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e vatandaş geçit vermedi. 2 Nisan’da bir önceki güne 2 kat alışveriş yapılırken mart ayı ortalaması da geçildi. Ekonomi ve siyasete damga vuran gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ve ekonomist Prof. Dr. Levent Aydın değerlendirdi.
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