CHP’nin 2 Nisan boykot provokasyonu tutmadı! Boykot çağrısıyla ne amaçladı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan yolsuzlukları perdelemek ve Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’nün suçlarını örtmek için boykot çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e vatandaş geçit vermedi. 2 Nisan’da bir önceki güne 2 kat alışveriş yapılırken mart ayı ortalaması da geçildi. Ekonomi ve siyasete damga vuran gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ve ekonomist Prof. Dr. Levent Aydın değerlendirdi.

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