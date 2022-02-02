CHP'nin 14. katında neler oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu krizi mi? Çarpıcı değerlendirme: Tepsi üzerindeki karıncaların yarışı! Küreselciler...

Son dakika haberi... CHP'nin 14. katında neler konuşuldu? Adaylık savaşında kim kimi destekliyor? CHP yönetiminde kim Kemal Kılıçdaroğlu'nu kim Ekrem İmamoğlu'nu işaret ediyor? HDP hangi ismi aday olarak önerdi? CHP ve İYİ Parti HDP'nin aday önerisini kabul edecek mi? Millet İttifakı'nın HDP'nin desteğini olmadan oy oranı ne kadar? AK Parti MKYK Üyesi Burhan Kayatürk, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ve Akşam Gazetesi Yazarı Tacettin Kutay, A Haber canlı yayınında gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN