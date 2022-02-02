02 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'nin 14. katında neler oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu krizi mi? Çarpıcı değerlendirme: Tepsi üzerindeki karıncaların yarışı! Küreselciler...

CHP'nin 14. katında neler oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu krizi mi? Çarpıcı değerlendirme: Tepsi üzerindeki karıncaların yarışı! Küreselciler...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2022 13:22
Güncelleme:02.02.2022 13:22
Son dakika haberi... CHP'nin 14. katında neler konuşuldu? Adaylık savaşında kim kimi destekliyor? CHP yönetiminde kim Kemal Kılıçdaroğlu'nu kim Ekrem İmamoğlu'nu işaret ediyor? HDP hangi ismi aday olarak önerdi? CHP ve İYİ Parti HDP'nin aday önerisini kabul edecek mi? Millet İttifakı'nın HDP'nin desteğini olmadan oy oranı ne kadar? AK Parti MKYK Üyesi Burhan Kayatürk, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ve Akşam Gazetesi Yazarı Tacettin Kutay, A Haber canlı yayınında gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Kılıçdaroğlu - İmamoğlu krizi mi? KILIÇDAROĞLU - İMAMOĞLU KRİZİ Mİ?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kılıçdaroğlu - İmamoğlu krizi mi?
Kılıçdaroğlu - İmamoğlu krizi mi?
Sedef Kabaş ziyaretine sert tepki!
Sedef Kabaş ziyaretine sert tepki!
Piyasa değeri 150 milyon lira!
Piyasa değeri 150 milyon lira!
PKK yapılanmasına geçit yok! Timler peşlerinde
PKK yapılanmasına geçit yok! Timler peşlerinde
7 yalan, 7 gerçek! İddiaları çürütüldü
7 yalan, 7 gerçek! İddiaları çürütüldü
İşçilere sözleşme baskısı
İşçilere sözleşme baskısı
A Haber Suriye sınırında!
A Haber Suriye sınırında!
Kılıçdaroğlu’nun iddiası ve gerçekler
Kılıçdaroğlu’nun iddiası ve gerçekler
Milletvekillerine ne mesaj verecek?
Milletvekillerine ne mesaj verecek?
Sincar’a büyük operasyon
Sincar’a büyük operasyon
Nikah dairelerinde ’02.02.2022’ yoğunluğu!
Nikah dairelerinde ’02.02.2022’ yoğunluğu!
HDP’li vekil Semra Güzel nerede?
HDP’li vekil Semra Güzel nerede?
Daha Fazla Video Göster