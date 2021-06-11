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CHP’li Sezgin Tanrıkulu'ndan sonra Özgür Özel de 'devleti yıkmalıyız' diyen Ahmet Şık'a sahip çıktı

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Giriş: 11.06.2021 16:27
CHP nerede Türkiye düşmanı varsa avukatlığına soyunmaktan geri durmuyor. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Hepiniz sokağa çıkmalısınız. Bu işin yolu sokak sokak sokak. Yasayla seçimle olacak iş değil. Devleti yıkmamız lazım" diyerek kalkışma çağrısı yapan TİP vekili Ahmet Şık’a destek çıkmış ve "Ahmet Şık canımızdır ve dostumuzdur nokta" demişti. Ahmet Şık'tan sonra CHP’li Özgür Özel de 'devleti yıkmalıyız' diyen Ahmet Şık yerine tepki gösterenleri kınadı.
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