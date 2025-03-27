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CHP’lilerin Neden sessiz kaldın? terörü! Susanlara nefere kustular

CHP’lilerin “Neden sessiz kaldın?” terörü! Susanlara nefere kustular

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.03.2025 12:28
CHP'liler şu sıralar "Neden sessiz kaldın?" terörü estiriyor. Kendi gibi düşünmeyenleri hedef alanlar hem sokakta hem de sosyal medyada nefretlerini ağır ifadelerle dile getiriyor. "Benim gibi düşünmeyen ölsün" zorbalığında bulunanlar arasında sanatçı da var eğitimci de. İşte CHP'deki mahalle baskısının geldiği son durum.
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CHP’lilerin Neden sessiz kaldın? terörü! Susanlara nefere kustular
CHP’lilerin Neden sessiz kaldın? terörü!
CHP’lilerin “Neden sessiz kaldın?” terörü!
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