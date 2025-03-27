27 Mart 2025, Perşembe
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CHP’lilerin “Neden sessiz kaldın?” terörü! Susanlara nefere kustular
CHP'liler şu sıralar "Neden sessiz kaldın?" terörü estiriyor. Kendi gibi düşünmeyenleri hedef alanlar hem sokakta hem de sosyal medyada nefretlerini ağır ifadelerle dile getiriyor. "Benim gibi düşünmeyen ölsün" zorbalığında bulunanlar arasında sanatçı da var eğitimci de. İşte CHP'deki mahalle baskısının geldiği son durum.