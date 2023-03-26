26 Mart 2023, Pazar
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CHP'lileri kızdıracak LGBT çıkışı! Temel Karamollaoğlu: Nereden çıkardın böyle saçmalığı?
Altılı koalisyonda yaşanan adaylık krizinin ardından şimdi de LGBT krizi patlak verdi. LGBT'ye verdiği destekle bilinen ve "fahri LGBT üyesi" ilan edilen Kılıçdaroğlu, bu yapının aile yapısını bozmadığını iddia etmişti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise yaptığı açıklamada "İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş biz de bir aileyiz diyor. Hadi oradan! Nereden çıkardın böyle saçmalığı?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...