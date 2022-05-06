06 Mayıs 2022, Cuma
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CHP’liler sohbet odalarında CHP’yi eleştirdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine ilişkin paylaşılan fotoğraf CHP'lilerin tepkisine neden oldu. Şarkıcılar sosyal medya fenomenleri internetteki sohbet odalarında CHP'yi ve izlediği politikaları sert bir dille eleştirdi. İşte o tartışmalar...