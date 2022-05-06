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CHP’liler sohbet odalarında CHP’yi eleştirdi

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Giriş: 06.05.2022 09:18
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine ilişkin paylaşılan fotoğraf CHP'lilerin tepkisine neden oldu. Şarkıcılar sosyal medya fenomenleri internetteki sohbet odalarında CHP'yi ve izlediği politikaları sert bir dille eleştirdi. İşte o tartışmalar...
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CHP’liler sohbet odalarında CHP’yi eleştirdi
CHP’liler sohbet odalarında CHP’yi eleştirdi
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