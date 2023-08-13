13 Ağustos 2023, Pazar
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CHP’liler bile farkında! Partiden 'ihraç' edilen Tanju Özcan'dan yerel seçim bombası: İstanbul ve Ankara kaybedilecek
Türkiye’nin kritik öneme sahip seçimlerinde hezimetten kurtulmayan CHP’de kaos devam ediyor. İlk günden bu yana parti içinde çıkan ‘iç savaş’ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı ‘değişim’ seslerini beraberinde getirdi. Kılıçdaroğlu’na karşı ‘istifa’ çağrılarını ilk günden bu yana sürdüren, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu ve yancıları tarafından yapılan operasyonla CHP’den ‘ihraç’ edilmişti. İhracın ardından katıldığı TV kanalları ve sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’na yönelik sert eleştirileri devam eden Özcan bu kez, “CHP bu zihniyette giderse yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı kaybedecek. İttifak olsa belki Ankara kurtarılabilir ama İstanbul zor." ifadelerini kullandı.