CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ı heykel açılış töreninde şoke eden olay: Tek başına kaldı

Datça Belediyesi Sanayi Sitesi'nin girişine konulması için bir heykel yaptırdı. Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar heykelin açılışının yapılacağı törene geldiğinde ise büyük bir şoka uğradı. Alanda sanayi esnafından kimseyi göremeyen Başkan Uçar, bu durumda açılışı yapmayacağını belirtti. Uçar açılış töreninden esnafın habersiz olduğunu öğrenmesinin ardından "Öncelikle heykelin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak bir eksiğimiz var. Sanayi esnafının olmadığı bir şeyin açılışını ben yapmam." ifadelerini kullandı.