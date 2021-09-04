04 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ı heykel açılış töreninde şoke eden olay: Tek başına kaldı

CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ı heykel açılış töreninde şoke eden olay: Tek başına kaldı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2021 10:12
Datça Belediyesi Sanayi Sitesi'nin girişine konulması için bir heykel yaptırdı. Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar heykelin açılışının yapılacağı törene geldiğinde ise büyük bir şoka uğradı. Alanda sanayi esnafından kimseyi göremeyen Başkan Uçar, bu durumda açılışı yapmayacağını belirtti. Uçar açılış töreninden esnafın habersiz olduğunu öğrenmesinin ardından "Öncelikle heykelin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak bir eksiğimiz var. Sanayi esnafının olmadığı bir şeyin açılışını ben yapmam." ifadelerini kullandı.
CHP’nin heykel açılış töreninde şoke eden olay
CHP'nin heykel açılış töreninde şoke eden olay
Bir heykel değil ama...
"Bir heykel değil ama..."
70 yıllık hayal gerçek oldu!
70 yıllık hayal gerçek oldu!
CHP’li İBB’den kan donduran sorumsuzluk!
CHP'li İBB'den kan donduran sorumsuzluk!
Taliban anında yasakladı!
Taliban anında yasakladı!
Tamer’in skandal ifadelerine tepki!
Tamer’in skandal ifadelerine tepki!
Ekşi Sözlük’te başörtüsü düşmanlığı!
Ekşi Sözlük'te başörtüsü düşmanlığı!
A Haber canlı yayınında yorgun mermi şoku
A Haber canlı yayınında yorgun mermi şoku
İSKİ’den son dakika açıklaması
İSKİ'den son dakika açıklaması
Valilikten Akşener’in iddialarına dair açıklama
Valilikten Akşener'in iddialarına dair açıklama
Başkan Erdoğan’a sevgi seli
Başkan Erdoğan’a sevgi seli
Başkan Erdoğan’dan Diyarbakır annelerine selam
Başkan Erdoğan’dan Diyarbakır annelerine selam
Daha Fazla Video Göster