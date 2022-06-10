CHP'li Zeydan Karalar vatandaşla tartıştı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula partililer saldırdı

Adana'da CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Şakirpaşa Havalimanı'nın önünde bir vatandaşla tartıştı. Karalar, o anları görüntüleyen gazeteci baba oğula ise "Ne çekiyorsun" diye bağırdı. Yaşanan gelişmeler sonrası CHP'liler baba oğula tekme tokat dayak attı.