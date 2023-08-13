CHP'li Yavaş "indirim yapacağım" dedi 'bindirim' yaptı! Başarısız belediyecilik A Haber'de yorumlandı: Ankara Türkiye’nin en pahalını suyunu içiyor

CHP'nin 'belediyecilik' rezaleti bitmek bilmiyor. CHP'li Mansur Yavaş'ın yönetiminde olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal üstüne skandal yaşanıyor. Göreve geldiğinde "Su Allah'ın nimeti, indirim yapacağım" diyen Yavaş, başkentlilere verdiği sözü unuttu. Mansur Yavaş'ın başarısız belediyeciliği A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında yorumlandı. Fahiş fiyatlarla vatandaşı canından bezdiren Yavaş yönetimini ABB AK Parti Grup Başkenvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse değerlendirdi. Köse, "Maalesef Ankara halkı şu anda Türkiye’nin en pahalını suyunu içiyor." ifadelerini kullandı.