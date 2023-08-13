13 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Yavaş "indirim yapacağım" dedi 'bindirim' yaptı! Başarısız belediyecilik A Haber'de yorumlandı: Ankara Türkiye’nin en pahalını suyunu içiyor

CHP'li Yavaş "indirim yapacağım" dedi 'bindirim' yaptı! Başarısız belediyecilik A Haber'de yorumlandı: Ankara Türkiye’nin en pahalını suyunu içiyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.08.2023 00:02
Güncelleme:13.08.2023 00:20
CHP'nin 'belediyecilik' rezaleti bitmek bilmiyor. CHP'li Mansur Yavaş'ın yönetiminde olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal üstüne skandal yaşanıyor. Göreve geldiğinde "Su Allah'ın nimeti, indirim yapacağım" diyen Yavaş, başkentlilere verdiği sözü unuttu. Mansur Yavaş'ın başarısız belediyeciliği A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında yorumlandı. Fahiş fiyatlarla vatandaşı canından bezdiren Yavaş yönetimini ABB AK Parti Grup Başkenvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse değerlendirdi. Köse, "Maalesef Ankara halkı şu anda Türkiye’nin en pahalını suyunu içiyor." ifadelerini kullandı.
Yavaş indirim yapacağım dedi ’bindirim’ yaptı!
Yavaş "indirim yapacağım" dedi 'bindirim' yaptı!
Yerli ve milli roket Sonda’nın fırlatma testi!
Yerli ve milli roket Sonda'nın fırlatma testi!
Başkan Erdoğan Hacı Bektaş Veli’yi andı!
Başkan Erdoğan Hacı Bektaş Veli'yi andı!
Ankara’da Mansur Yavaş yönetiminin 4.5 yılı
Ankara'da Mansur Yavaş yönetiminin 4.5 yılı
MHP’den İYİ Parti’nin yanıtı sonrası flaş açıklama
MHP'den İYİ Parti'nin yanıtı sonrası flaş açıklama
Turuncu kategorideki PKK’lı öldürüldü
Turuncu kategorideki PKK'lı öldürüldü
Yaşar Güler’den A Haber’e özel açıklamalar
Yaşar Güler’den A Haber’e özel açıklamalar
FETÖ firarisi hakim yakalandı
FETÖ firarisi hakim yakalandı
Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği
Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği
Operasyonlar hangi bölgelerde yoğunlaştı?
Operasyonlar hangi bölgelerde yoğunlaştı?
Pençe-Kilit’te PKK’ya bir darbe daha!
Pençe-Kilit’te PKK’ya bir darbe daha!
Küçükçekmece Gölü’nde kirlilik alarmı
Küçükçekmece Gölü'nde kirlilik alarmı
Daha Fazla Video Göster