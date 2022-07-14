CHP'li Yarkadaş'tan İmamoğlu'na veryansın: Senin yüzünden CHP'nin oyları eriyor

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Parti içerisindeki en küçük yapılanmalarda dahi İmamoğlu'nun skandallarının konuşulduğunu vurgulayan Yarkadaş, "İmamoğlu'nun son dönemlerdeki tutumu parti içerisinde de beğenilmiyor. Bu tavırları nedeniyle CHP oy kaybediyor. Kendi önündeki anketlerde de 8 puanlık bir düşüş var" diye konuştu.