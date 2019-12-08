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08.12.2019

CHP'li Veli Ağbaba Diyarbakır annelerini hedef aldı! Skandal sözler

CHP şimdi de Diyarbakır annelerini hedef aldı. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemi devam ediyor. Çocukları dağa kaçırılan aileler CHP’nin HDP ile olan ilişkisine tepki göstererek eleştirilerini dile getirmişti. Acılı annelerin bu sözleri üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelere yönelik skandal sözler sarf etti.

Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren bir annesinin, Kılıçdaroğlu'nun kendilerini ziyaret etmediği ve destek vermediği için, "Hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepki gösterdi. Ağbaba ise şu sözleri kullandı: "O anne diyor ki 'Hakkımı helal etmiyorum.' Acaba dağda PKK'nın elinde bulunan çocuğun sana hakkını helal edecek mi? Bu işin sorumlularına laf söylemeyip Kılıçdaroğlu'na laf söylemek vicdansızlıktır"

AĞBABA DAHA ÖNCE DE BİR TERÖRİSTİ MECLİS'TE AĞIRLAMIŞTI

Muğla'da teröristlerle tanışan sonrasında YPG saflarına katılan ve Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist Ceren Güneş'in Meclis'te CHP'li Veli Ağbaba'yı ziyaret ettiği ve terör yandaşı tıp öğrencileri için destek istediği video ortaya çıkmıştı.

CHP'li Ağbaba, o gün yaptığı konuşmada "Silahlı terör örgütüne üye olmaktan suçlanan bu öğrencilerin en temel ortak özellikleri, hayatlarında hiç silah görmemeleri. Bu genç sağlık öğrencilerinin tek suçları düşünmek ve meslekleriyle ilgili çalışma yapmak." ifadelerini kullanmıştı.

SURİYE'DE ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik düzenlediği başarılı operasyonlar devam ediyor. Teröristlere yurt içinde ve yurt dışında nefes aldırmayan Mehmetçik, Türkiye sınırlarını güvenli hale getirdi. Bu operasyonlarda etkisiz hale getirilen isimlerden biri de Ceren Güneş oldu.

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Antipkk Antipkk

İndir o zaman çocuğu dağdan,edecek mi etmeyecek mi görürüz

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cevapla 08.12.2019 15:47
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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