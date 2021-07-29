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CHP'li vekilin yalanına yandaş medya çanak tuttu! 'Kaçak geçiş' yalanı görüntülerle ifşa oldu

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Giriş: 29.07.2021 08:21
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, memleketi Niğde'ye giderken Ankara-Niğde otoyolunu tercih etti. HGS bakiyesi yetersiz olduğu için çıkış yaptığı çiftlik ilçesi gişelerinde durdurulan Gürer'e, görevli personel tarafından otoyol ücretini 15 gün içerisinde ödemesi için bilgi makbuzu verildi. Ancak Gürer borcunu ödemeyince, gecikme cezasıyla birlikte icraya verildi. Mağdur algısı yaratabilmek için FOX, Sözcü, Cumhuriyet, TELE 1 gibi yandaş medyaya demeçler veren ve asılsız iddiaları ortaya atan CHP'li vekili, gişelerin güvenlik kameraları yalanladı.
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