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"CHP'li vekilin odasında para dolu poşet" iddiasına inceleme

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Giriş: 05.03.2024 16:00
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP milletvekilinin odasında bir poşet içinde 250 bin dolar bulunduğu iddiası. İddiaların hedefinde iki CHP milletvekili var. Konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği inceleme başlattı. Süreci ve detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
chp’li vekilin odasında para dolu poşet iddiasına inceleme
"chp'li vekilin odasında para dolu poşet" iddiasına inceleme
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