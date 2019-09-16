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16.09.2019

CHP’li vekil Mehmet Bekaroğlu’ndan tepki çeken Selahattin Demirtaş paylaşımı

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı ve serbest bırakılmasını istedi. CHP'li vekil Mehmet Bekaroğlu’na anında büyük tepki yağdı. Bekaroğlu, PKK ağzıyla konuşmakla eleştirildi.


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