BİZE ULAŞIN
16.09.2019
CHP’li vekil Mehmet Bekaroğlu’ndan tepki çeken Selahattin Demirtaş paylaşımı
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı ve serbest bırakılmasını istedi. CHP'li vekil Mehmet Bekaroğlu’na anında büyük tepki yağdı. Bekaroğlu, PKK ağzıyla konuşmakla eleştirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.