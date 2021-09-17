CHP’li Vahap Seçer vatandaşı azarladı: Haddinizi bilin

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kahvehane ziyaretinde vatandaşı azarladı. Vahap Seçer, derdini dinlediği vatandaşın sözünü keserek, "Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hukukunu bilsin" dedi. CHP’li Vahap Seçer'in kibirli davranışı vatandaşlar ve sosyal medyada büyük tepki topladı.

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