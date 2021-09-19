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CHP'li Ünal Çeviköz'den skandal Mavi Vatan sözleri! Yunanistan ile aynı dili kullandı

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Giriş: 19.09.2021 00:34
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'den Mavi Vatan'la ilgili skandal açıklamalar geldi. Çeviköz, Mavi Vatan hususunda Yunan ile aynı dili kullanarak, ''Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız." ifadelerini kullandı.
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