CHP’li Ünal Çeviköz’den başörtülü gönderme! Skandal paylaşıma tepki

CHP Milletvekili Ünal Çeviköz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Başörtüsüne gönderme olarak yorumlanan paylaşıma AK Parti ve MHP’liler sert tepki gösterdi.

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