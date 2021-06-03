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CHP'li Ünal Çeviköz Radio France'ın PKK sorusunu yanıtlamaktan kaçındı! Hükümeti suçladı
CHP Dış İlişkilerden SorumluGgenel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz Fransa'nın önde gelen medya kuruluşlarından Radio France'ın sorularını yanıtladı. Çeviköz, kendisine yöneltilen HDP-PKK ilişkisine yönelik soruya cevap vermektekten kaçındı. CHP'li isim sözlerinde hükümeti de hedef aldı.