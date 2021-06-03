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CHP'li Ünal Çeviköz Radio France'ın PKK sorusunu yanıtlamaktan kaçındı! Hükümeti suçladı

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Giriş: 03.06.2021 10:35
Güncelleme:03.06.2021 10:58
CHP Dış İlişkilerden SorumluGgenel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz Fransa'nın önde gelen medya kuruluşlarından Radio France'ın sorularını yanıtladı. Çeviköz, kendisine yöneltilen HDP-PKK ilişkisine yönelik soruya cevap vermektekten kaçındı. CHP'li isim sözlerinde hükümeti de hedef aldı.
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