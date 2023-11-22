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CHP'li Tunç Soyer'den yıllardır CHP yönetimindeki İzmir hakkında çarpıcı sözler: 50 yıldır ihmal edildi

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Giriş: 22.11.2023 11:06
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer CHP yandaşı Halk TV ekranlarına konuk olurken, Özgür Özel yönetiminin şehirlerde anket yaparak belediye başkanı belirleme kararına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Soyer "Memnuniyet değerlendirmelerinden hiçbir çekincemiz yok. Bunlar kıymetli parametreler." ifadelerini kullanırken önceki CHP'li belediye başkanlarını hedef aldı. Soyer "Geçmişin 50 yılının ihmal edilmiş ne kadar soruun varsa bunları giderdik" ifadeleriyle yıllardır CHP yönetiminde olan İzmir'in ihmal edildiğini itiraf etti. İşte detaylar...
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