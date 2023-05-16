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CHP'li Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak'tan skandal karar! Seçim sonuçlarına kızıp depremzedeleri sokağa atıyor

A Haber
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Giriş: 16.05.2023 21:57
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin CHP’li Belediye Başkanı Kadir Albayrak deprem bölgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek oy alması üzerine şoke eden bir karara imza attı. Alınan karar CHP zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.
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