CHP’li Tanrıkulu’nun SİHA rahatsızlığı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise Twitter'da bir parodi hesaptaki haberi alıntılayarak SİHA ve İHA karşıtlığını bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'nin ilk milli SİHA'larını geliştiren BAYKAR Savunma'nın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ı yargılayacaklarını ima etti. HDP Eski Milletvekili Hasip Kaplan da SİHA'lar üzerinden tehditler savurdu. CHP ve HDP SİHA karşıtlığında birleşti.

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