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CHP'li Tanrıkulu'na soruşturma talebi! Bakan Tunç: Tanrıkulu'nun fezlekesi Adalet Bakanlığı'na gönderildi

A Haber
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Giriş: 14.09.2023 11:04
TSK’yı hedef almaya kalkan CHP'li Sezgin Tanrıkulu için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Şimdi süreç nasıl işleyecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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