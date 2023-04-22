22 Nisan 2023, Cumartesi
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CHP’li Tanrıkulu’dan HDP ile pazarlık itirafı: Ortak metnimiz HDP ile örtüşüyor
7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaptığı gizli pazarlıkta nelere "Evet" dediği sorusuna her gün daha güçlü cevaplar geliyor. Son olarak CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP'nin tutum belgesi ile 6'lı masa liderlerinin imzaladığı ortak metnin örtüştüğünü söyledi. Tutum belgesi, KHK'lıların kamuya dönüşü, özerklik, terör suçlularına af gibi maddeler içeriyor.