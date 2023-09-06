CHP'li Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na koltuk resti: Genel başkan adayı olmak istiyorum

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için CHP'den kovulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan katıldığı televizyon yayında, gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama geldi. CHP’li Özcan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu karşısında genel başkanlığa aday olmak istediğini açıkladı. Özcan, "12 kez seçim kaybeden bir genel başkanı o koltukta hangi ülkede oturturlar." ifadelerini kullandı.