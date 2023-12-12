CHP'li Talih Özcan'dan Yığılcalılara skandal sözler! Oyunu istedikleri seçmeni aşağıladı

CHP'nin Yığılca adayını tanıtan Düzce Milletvekili Talih Özcan, oyunu istedikleri vatandaşlara hakaret etti. CHP'li Özcan, Yığılca'yı, "Gericiliğin, yobazlığın kol gezdiği, göç veren bir yer" olarak tanımladı. Özcan'ın bu skandal sözleri sonrası tepkiler gecikmedi.