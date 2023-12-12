12 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Talih Özcan'dan Yığılcalılara skandal sözler! Oyunu istedikleri seçmeni aşağıladı

CHP'li Talih Özcan'dan Yığılcalılara skandal sözler! Oyunu istedikleri seçmeni aşağıladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.12.2023 13:50
CHP'nin Yığılca adayını tanıtan Düzce Milletvekili Talih Özcan, oyunu istedikleri vatandaşlara hakaret etti. CHP'li Özcan, Yığılca'yı, "Gericiliğin, yobazlığın kol gezdiği, göç veren bir yer" olarak tanımladı. Özcan'ın bu skandal sözleri sonrası tepkiler gecikmedi.
CHP’li Özcan’dan Yığılcalılara skandal sözler!
CHP'li Özcan'dan Yığılcalılara skandal sözler!
Bakan Bak: Hakemler üzerindeki baskı azalmalı
Bakan Bak: Hakemler üzerindeki baskı azalmalı
Saadet Partili Bitmez TBMM’de bayıldı
Saadet Partili Bitmez TBMM'de bayıldı
Haham Weiss A Haber’e konuştu
Haham Weiss A Haber’e konuştu
AK Parti MKYK toplanıyor
AK Parti MKYK toplanıyor
Halil Umut Meler’in ilk ifadesi
Halil Umut Meler'in ilk ifadesi
Faruk Koca ve Ankaragücü kulübü ne ceza alacak?
Faruk Koca ve Ankaragücü kulübü ne ceza alacak?
Talimat verdim gereken yapılacak
"Talimat verdim gereken yapılacak"
Büyükekşi: EURO 2032 etkilenmez
Büyükekşi: EURO 2032 etkilenmez
Başkan Erdoğan Meler ile görüştü
Başkan Erdoğan Meler ile görüştü
İşte Faruk Koca’nın ilk ifadesi
İşte Faruk Koca'nın ilk ifadesi
3 şüpheli tutuklandı
3 şüpheli tutuklandı
Daha Fazla Video Göster