CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun oğlu ve yeğeni bıçaklı kavgada yaralandı

İstanbul Beyoğlu’nda bir pasajdaki restoran işleten iki grup arasında iddiaya göre “müşteri kapma” nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Olayda CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun oğlu ve yeğeni bıçakla hafif şekilde yaralandı. Polis olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Olayın yaşandığı yer ise mühürlendi.