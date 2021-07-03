CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan flaş itiraf! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu neden "dostlarımız" dedi?

HDP ile ortak adım attıklarını inkar eden CHP'nin İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu açıklamalarıyla gündem oldu. İtiraf niteliğinde ifadeler kullanan Tanrukulu, HDP'nin ittifak içinde olmamasından dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinde 'dostlarımız' ifadesini kullandığını belirtti.