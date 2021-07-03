03 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan flaş itiraf! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu neden "dostlarımız" dedi?

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan flaş itiraf! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu neden "dostlarımız" dedi?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.07.2021 12:19
HDP ile ortak adım attıklarını inkar eden CHP'nin İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu açıklamalarıyla gündem oldu. İtiraf niteliğinde ifadeler kullanan Tanrukulu, HDP'nin ittifak içinde olmamasından dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinde 'dostlarımız' ifadesini kullandığını belirtti.
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan flaş itiraf
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan flaş itiraf
Kılıçdaroğlu neden yalanda ısrar ediyor?
Kılıçdaroğlu neden yalanda ısrar ediyor?
A Haber görüntüledi! Türkiye'nin başarısı
A Haber görüntüledi! Türkiye'nin başarısı
Mehmet Aydın saatler sonra Türkiye'de olacak!
Mehmet Aydın saatler sonra Türkiye'de olacak!
Elmalı davası hakkında yeni gelişme!
Elmalı davası hakkında yeni gelişme!
Bakan Selçuk’tan telafi eğitimi açıklaması!
Bakan Selçuk’tan telafi eğitimi açıklaması!
İşte temizlenen müsilaj miktarı!
İşte temizlenen müsilaj miktarı!
Başkan Erdoğan'ı tebessüm ettiren soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz?
Başkan Erdoğan'ı tebessüm ettiren soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz?
Milletim gereken dersi verecek
"Milletim gereken dersi verecek"
Erdoğan'dan sert çıkış: Biz bunlara eyvallah edersek...
Erdoğan'dan sert çıkış: Biz bunlara eyvallah edersek...
Başkan Erdoğan Altay tankı için tarih verdi
Başkan Erdoğan Altay tankı için tarih verdi
Daha Fazla Video Göster