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CHP'li Sezgin Tanrıkulu TSK'yı iftiralar ile bir kez daha hedef aldı! Stüdyoda sinirler gerildi: Bu arkadaş CHP vekili yazıklar olsun

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Giriş: 09.09.2023 01:44
Kılıçdaroğlu’nun yanında terörist cenazelerinde boy gösteren, SİHA’lara karşı çıkan, Kandil’e selam çakan, PKK sloganlarını izlemekle yetinen ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yeni bir skandala imza attı. Katıldığı televizyon programına bağlantı yapan ve yalan söylemleri ile TSK’yı hedef alan hadsiz Tanrıkulu, “Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." dedi. Bu konuşmanın ardından stüdyodaki isimlerden sert tepkiler geldi. Programda yer alan Gazeteci Fuat Uğur, “Çok enteresan bu arkadaş CHP milletvekili, yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.
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