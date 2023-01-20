CHP'li Sezgin Tanrıkulu HDP'yi bağrına bastı! Terörün dilini kullanıp Türkiye'yi hedef aldı

HDP'li Garo Paylan ile birlikte Halk TV'de bir programa katılan CHP'li SezginTanrıkulu skandallarına bir yenisini daha ekledi. HDP ile ortak ittifakı dile getiren Tanrıkulu, 'ortak bir kavşakta buluşacağız ve bu zalim düzene son vereceğiz" sözleri tepki çekti. Tanrıkulu daha önce birçok defa teröristlerin sözcülüğüne soyunmuş, yerli ve milli İHA'ları SİHA'ları hedef almış ve devletin savaş suçu işlediğini iddia etmişti. Öte yandan birkaç gün önce açıklama yapan PKK'nın sözde elebaşlarından Mustafa Karasu'nun "AK Parti ve MHP'yi yıkmazsak bizi yok edecekler." ifadelerini kullanmıştı. Karasu ve Tanrıkulu'nun açıklamalarının benzerliği ise 'Kandil ile aynı dilde buluştular' yorumlarına neden oldu.