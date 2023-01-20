20 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Sezgin Tanrıkulu HDP'yi bağrına bastı! Terörün dilini kullanıp Türkiye'yi hedef aldı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu HDP'yi bağrına bastı! Terörün dilini kullanıp Türkiye'yi hedef aldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.01.2023 11:51
HDP'li Garo Paylan ile birlikte Halk TV'de bir programa katılan CHP'li SezginTanrıkulu skandallarına bir yenisini daha ekledi. HDP ile ortak ittifakı dile getiren Tanrıkulu, 'ortak bir kavşakta buluşacağız ve bu zalim düzene son vereceğiz" sözleri tepki çekti. Tanrıkulu daha önce birçok defa teröristlerin sözcülüğüne soyunmuş, yerli ve milli İHA'ları SİHA'ları hedef almış ve devletin savaş suçu işlediğini iddia etmişti. Öte yandan birkaç gün önce açıklama yapan PKK'nın sözde elebaşlarından Mustafa Karasu'nun "AK Parti ve MHP'yi yıkmazsak bizi yok edecekler." ifadelerini kullanmıştı. Karasu ve Tanrıkulu'nun açıklamalarının benzerliği ise 'Kandil ile aynı dilde buluştular' yorumlarına neden oldu.
CHP’li Sezgin Tanrıkulu HDP’yi bağrına bastı!
CHP'li Sezgin Tanrıkulu HDP'yi bağrına bastı!
Yasa dışı bahis çetesine operasyon
Yasa dışı bahis çetesine operasyon
GYODER online pazar yeri kuracak!
GYODER online pazar yeri kuracak!
Muhalefette 14 Mayıs sessizliği
Muhalefette 14 Mayıs sessizliği
Kürsülerin haşmetli hocası!
Kürsülerin haşmetli hocası!
6’lı masaya adaylık dilekçesi verecek!
6’lı masaya adaylık dilekçesi verecek!
Zeytin Dalı Harekatı’nın 5. yılı
Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. yılı
Başkan Erdoğan’ın programında neler var?
Başkan Erdoğan’ın programında neler var?
CHP “Adayımız Kılıçdaroğlu” der mi?
CHP “Adayımız Kılıçdaroğlu” der mi?
Karadeniz alarm! Şiddetli ve ani...
Karadeniz alarm! Şiddetli ve ani...
Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı!
Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı!
İstanbul’da sahte parfüm operasyonu!
İstanbul’da sahte parfüm operasyonu!
Daha Fazla Video Göster