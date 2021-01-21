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CHP'li Seyit Torun'dan itiraf gibi "liyakat" açıklaması: Kendi yandaşlarımıza öncelik vereceğiz

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Giriş: 21.01.2021 16:17
Güncelleme:21.01.2021 16:31
Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta dile getirdiği "liyakat" vurgusu bizzat kendi parti kurmayı tarafından yalanlandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, katıldığı bir televizyon kanalının canlı yayınında işe alımlarda kendilerine destek verenlere öncelik vereceklerini itiraf etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un liyakat açıklaması izleyenleri şaşkına çevirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta dile getirdiği "liyakat" vurgusu bizzat kendi parti kurmayı tarafından yalanlandı.

Halk TV'de bir programa katılan Torun'un söyledikleri yeni bir polemiğin fitilini ateşleyecek. Sunucunun "İktidara geldiğinizde kadrolaşma önceliğiniz olmayacak mı?" sorusuna Torun, itiraf niteliğindeki şu yanıtı verdi:

"Liyakata dayalı bir çalışma uygulayacağız. Hani bu demek değil ki bizim çalışma arkadaşlarımızı bize destek verenleri ihmal edeceğiz. Tabii ki önceliği onlara vereceğiz."

CHP'DE LİYAKAT PARTİ YANDAŞLARINA KADAR
Torun'un bu açıklaması özellikle her seçimde partinin tek dayanak noktası olan 'liyakat'in aslında CHP'ye kadar olduğunu gözler önüne serdi.

DİĞER PARTİLİLER DURUMDAN RAHATSIZ
Parti içerisindeki ekipçilikten rahatsız olan CHP'li milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Kılıçdaroğlu'na yazıdığı mektupta ekipçilikten bahsetmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"EKİPÇİLİK: CHP içindeki bazı yöneticiler eylemleriyle partiyi halkın gözünde marjinalleştirmektedir. 2020 Kurultayı, bu marjinal 2. Cumhuriyetçi unsurların oyun alanı haline getirilmiş, 29 Ekim ruhu 10 Aralık zihniyetinin hedefi olmuştur. Şahsi iktidar hesapları liyakate önem vermeyen anlayışla birleşerek birlik beraberliği, sevgi ve saygıyı zedelemiştir. Makam elde etme veya koruma çabasının zedelediği ilişkiler takım ruhuna olumsuz etki etmekte, partiyi toplum nezdinde gerçek bir umut olmaktan uzaklaştırmaktadır. Partinin küstürülen bütün evlatlarına kucak açılmalı, hepsi iktidar yürüyüşüne ortak edilmelidir"

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