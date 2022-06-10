CHP’li Sertel’in algı oluşturma çabası sonuç vermedi

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel TBMM'ye üzerinde "Son Padişah RTE yazan bir araç girdi” diyerek tepki göstermiş algı oluşturmak istemişti. Sertel'in bu iddiası üzerine yapılan incelemelerde aracın Meclis’e alınmadığı ve kapıdan geri döndüğü tespit edildi.

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