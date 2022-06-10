10 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’li Sertel’in algı oluşturma çabası sonuç vermedi

CHP’li Sertel’in algı oluşturma çabası sonuç vermedi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.06.2022 10:47
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel TBMM'ye üzerinde "Son Padişah RTE yazan bir araç girdi” diyerek tepki göstermiş algı oluşturmak istemişti. Sertel'in bu iddiası üzerine yapılan incelemelerde aracın Meclis’e alınmadığı ve kapıdan geri döndüğü tespit edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kaybolan 4 Türk! İşte ilk açıklama
Kaybolan 4 Türk! İşte ilk açıklama
Suikastın tetikçisi elde mi?
Suikastın tetikçisi elde mi?
Adalara askeri harekat olur mu?
Adalara askeri harekat olur mu?
Ankara’da belediyeye sel tepkisi!
Ankara’da belediyeye sel tepkisi!
Algı çabaları sonuç vermedi!
Algı çabaları sonuç vermedi!
Yunanistan’da nasıl yankılandı?
Yunanistan'da nasıl yankılandı?
5 terörist etkisiz hale getirildi
5 terörist etkisiz hale getirildi
Balıkesir’de terör operasyonu
Balıkesir'de terör operasyonu
Van’da korkutan deprem!
Van'da korkutan deprem!
Türkiye ile Sırbistan arasında yeni dönem!
Türkiye ile Sırbistan arasında yeni dönem!
6’lı masa talimatı!
6’lı masa talimatı!
Kadıköy Belediyesi’ne haciz!
Kadıköy Belediyesi'ne haciz!
Daha Fazla Video Göster