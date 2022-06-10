10 Haziran 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP’li Sertel’in algı oluşturma çabası sonuç vermedi
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel TBMM'ye üzerinde "Son Padişah RTE yazan bir araç girdi” diyerek tepki göstermiş algı oluşturmak istemişti. Sertel'in bu iddiası üzerine yapılan incelemelerde aracın Meclis’e alınmadığı ve kapıdan geri döndüğü tespit edildi.