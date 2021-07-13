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CHP'li Sertel Müslümanlarla alay etmeye kalktı! Halk TV'de İslam düşmanlığı

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Giriş: 13.07.2021 16:35
CHP'nin yayın organı Halk TV, muhalif olma adına yaptığı skandal haber ve programlarıyla vatandaştan sert tepki alırken, televizyon yönetimi gelen eleştirileri umursamaz tavırlarına devam ediyor. Kronik muhalif gazeteci Ayşenur Arslan'ın Halk TV'de sunduğu programa katılan CHP'li vekil Atila Sertel, camide zikir çeken cemaatle alay etmeye kalkıştı. Sertel "Camide tespih çekerken bile euro, dolar, euro, dolar diye çekmiyorlarsa ben de Atila Sertel değilim” dedi.
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