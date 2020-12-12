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CHP’li Sera Kadıgil’den skandal "taciz" savunması! Taciz skandalını örtbas çabası mı? Uzman isimler A Haber’de yorumladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.12.2020 13:17
Güncelleme:12.12.2020 13:35
A Haber Özel Haber | CHP’deki taciz skandallarına her gün bir yenisi eklenirken İstanbul milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü çok konuşulacak bir çıkış yaptı. Saliha Sera Kadıgil çirkin olayları kınamak yerine hiçbir ilgisi olmayan AK Parti’yi hedef gösterdi. Tacizlere sessizliğin nedeni ne? Taciz skandalını örtbas çabası mı? CHP neden "Milli Savunma”yı hedef alıyor? Avrupa'dan yatırım yapan onlarca ülke var, neden Katar ön plana çıkıyor? Tüm soruların cevabını Takvim yazarı Bülent Erandaç ile Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç verdi.
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