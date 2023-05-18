18 Mayıs 2023, Perşembe
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CHP'li seçmen isyan etti: Seçmeni eşek gibi Kılıçdaroğlu'na oy vermeye mecbur bırakamazlar | Tespitleri gündem oldu
14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Başkan Recep Tayiyp Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarken yüzde 49.50 oranında oy aldı. Seçimler ikinci tura kalırken, sokağın nabzını tutmak için sokak röportajları yapılıyor. Bu röportajlardan biri ise sosyal medyada gündem oldu. Kendisini muhalif olarak tanımlayan ve sokak röportajında görüşlerini aktaran vatandaş, Kılıçdaroğlu'na ilk seçimde oy verdiğini ama bir daha oy vermeyeceğini ifade edip ikinci turda oyunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini açıkladı.