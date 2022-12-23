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CHP'li Öztrak'ın asgari ücret çelişkisi! 8 bin 500 TL'yi beğenmedi

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Giriş: 23.12.2022 20:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2023 asgari ücretini net 8 bin 506 lira olarak açıkladı. Bu rakam hem lira hem de dolar bazında Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olarak dikkat çekti. 7 Kasım'da katıldığı bir televizyon programında asgari ücretin 7 bin TL üzerinde olması gerektiğini söyleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise asgari ücretin 8 bin 500 TL olmasını eleştirdi. Öztrak'ın bir ay içinde değişen bu çelişki dolu ifadeleri dikkat çekti. İşte detaylar...
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