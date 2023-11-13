13 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’li Özgür Özel’in ön seçim çelişkisi

CHP’li Özgür Özel’in ön seçim çelişkisi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.11.2023 09:08
CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurultayda ön seçim sözü vermiş ''Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım.'' vaadinde bulunmuştu. Özel ilk PM toplantısında ise ''Her yerde ön seçim doğru yöntem değil'' diyerek parti örgütlerini hayal kırıklığına uğrattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özel’in ön seçim çelişkisi
Özel’in ön seçim çelişkisi
CHP’nin kasası ihaleciye teslim!
CHP'nin kasası ihaleciye teslim!
81 ilde Çember operasyonu!
81 ilde "Çember" operasyonu!
Türkiye’den Gazze’ye yardım eli!
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli!
İsrail’i kuran yeraltı tarikatı: Siyonizm
İsrail’i kuran yeraltı tarikatı: Siyonizm
Bakan Yerlikaya’dan A Haber’e özel açıklamalar
Bakan Yerlikaya'dan A Haber'e özel açıklamalar
Ey Netanyahu şu an senin iyi günlerin
"Ey Netanyahu şu an senin iyi günlerin"
Katil İsrail’den Gazze’ye yoğun bombardıman
Katil İsrail’den Gazze’ye yoğun bombardıman
Göç akınına geçit yok
"Göç akınına geçit yok"
Özel de kariyerine namus sözünü yiyerek başladı!
Özel de kariyerine namus sözünü yiyerek başladı!
Katliam tankları hedefte! İmha ettiler
Katliam tankları hedefte! İmha ettiler
Yargıda yetki tartışması!
Yargıda yetki tartışması!
Daha Fazla Video Göster