13 Kasım 2023, Pazartesi
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CHP’li Özgür Özel’in ön seçim çelişkisi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurultayda ön seçim sözü vermiş ''Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım.'' vaadinde bulunmuştu. Özel ilk PM toplantısında ise ''Her yerde ön seçim doğru yöntem değil'' diyerek parti örgütlerini hayal kırıklığına uğrattı.