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CHP'li Özgür Özel'in hakareti sonrası tepkiler dinmiyor! "CHP diktatörlük görmek istiyorsa tarihine baksın"
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaretlerine tepkiler gelmeye devam ediyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan milletvekilleri Özel'i son derece sert bir dille eleştirdi. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayma"CHP diktatörlük görmek istiyorsa tarihine baksın" ifadelerini kullandı. MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül ise konuya ilişkin "HDP'ye baskı geldikçe CHP vıraklamasını daha çok duyacağız." dedi.