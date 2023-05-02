CHP'li Özgür Özel'den seçimlere günler kala Başkan Erdoğan'a hadsiz benzetme!

Seçimlere artık sayılı günler kala CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı yayında büyük bir provokasyona kalkıştı. Özel yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'a yönelik hadsiz bir benzetme yaparken aynı zamanda AK Parti'ye gönül veren kişileri de hedef tahtasına koydu. İşte detaylar...