CHP'li Özgür Özel'den iki bakana küstah tehdit: Sizi 81 ilde gezdirmeyiz! |Video

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te bir basın toplantısı düzenledi. Hedefinde, iki bakan Mustafa Varank ve Murat Kurum vardı. İki ismin de Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarına atıfta bulunarak onları tehdit etti. "81 ilde gezdirmeyiz, konuşmalarına müsaade etmeyiz" dedi. Bakanlardan CHP'li vekil Özgür Özel'e yanıtsa jet hızıyla geldi.